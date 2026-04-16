В Кыргызстане развивают молекулярно-генетическую экспертизу

В Кыргызстане уже более года работает первая специализированная ДНК-лаборатория при ГКНБ. За это время проведено около 40 молекулярно-генетических экспертиз по тяжким и особо тяжким уголовным, а также гражданским делам.

Как сообщили в ведомстве, лаборатория была создана без привлечения бюджетных средств оборудование предоставили международные партнёры на безвозмездной основе.

Сегодня ДНК-анализ активно используется следственными органами, судами и прокуратурой. Исследования применяются при расследовании преступлений против личности, включая убийства и грабежи, а также при рассмотрении дел о несчастных случаях и в рамках обеспечения национальной безопасности.

Специалисты лаборатории прошли обучение в профильных структурах Китая и России, что позволило внедрить современные методики и международные стандарты работы.

Ключевые возможности лаборатории включают идентификацию личности по биологическим следам, подтверждение доказательственной базы в суде, а также применение ДНК-анализа в интересах безопасности государства.

В ГКНБ отмечают, что запуск лаборатории уже повысил качество расследований, снизил риск судебных ошибок и укрепил доверие к правоохранительной системе.

Помимо этого, в экспертно-криминалистическом подразделении развиваются и другие направления. В частности, проводятся судебно-химические экспертизы для выявления наркотических веществ, включая продукцию кустарного производства.

Лингвистическая экспертиза позволяет анализировать тексты и высказывания на предмет экстремизма, угроз и призывов к противоправной деятельности, а также устанавливать возможного автора.

Техническая экспертиза документов применяется для проверки подлинности, выявления подделок и восстановления утраченных записей, что особенно важно при расследовании экономических и должностных преступлений.

Почерковедческая экспертиза используется для установления исполнителя рукописных текстов и подписей, а также выявления признаков их фальсификации.

Кроме того, специалисты проводят комплексные исследования наркотических средств с использованием современных методов - от хроматографии до спектрометрии, что позволяет точно определять состав запрещённых веществ.

В целом деятельность экспертно-криминалистического подразделения ГКНБ направлена на повышение качества доказательной базы и эффективности расследований.