На КПП "Ак-Жол" пресечён незаконный ввоз товаров народного потребления в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ГНС. Факт выявлен в ходе совместного рейда сотрудников Государственной налоговой службы и ГКНБ по Чуйской области.

В ходе проверки микроавтобусов, прибывших из стран ЕАЭС, обнаружены мыломоющие средства, кондитерские изделия и продукты питания, ввезённые без необходимых сопроводительных документов.

По выявленным нарушениям составлены соответствующие акты.

В настоящее время проводится подсчёт общей стоимости неучтённого товара.