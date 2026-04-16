"Бавария" перестреляла "Реал", а "Арсенал" не взломал оборону "Спортинга"

В Европе завершились ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, подарившие болельщикам контрастные по сценарию игры.

Главное событие вечера состоялось в Мюнхене, где "Бавария" в результативном противостоянии одержала победу над мадридским "Реалом" со счетом 4:3. Команды выдали открытый футбол с обилием моментов и постоянной сменой инициативы. Немецкий клуб сумел воспользоваться своими шансами эффективнее и удержал минимальное преимущество до финального свистка.

В Лондоне "Арсенал" принимал "Спортинг". Несмотря на территориальное преимущество хозяев и давление на протяжении большей части встречи, счет так и не был открыт - 0:0. Португальская команда грамотно выстроила оборону и сумела нейтрализовать атакующий потенциал соперника.

Окончательное распределение путевок в полуфинал определяется по сумме двух матчей, что сохраняет интригу в обеих парах.