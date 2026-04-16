В Бишкеке стартовала высадка 2 миллионов однолетних цветов

- Назгуль Абдыразакова
Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" приступило к ежегодной масштабной высадке однолетних цветов по всей территории столицы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В этом сезоне планируется высадить около 2 000 000 однолетних растений. Для озеленения используются разнообразные и яркие виды цветов, среди которых тагетес, сальвия, агератум, катарантус, георгины, петунии и колеусы. Благодаря такому сочетанию Бишкек будет радовать жителей насыщенной палитрой красок на протяжении всего весенне-летнего периода.

Цветочные композиции украсят центральные улицы, парки, скверы и все городские клумбы, придавая столице ухоженный и современный облик. Работы одновременно стартовали во всех четырех административных районах города, где специалисты предприятия уже активно ведут благоустройство общественных пространств.

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" обращается к жителям и гостям столицы с просьбой бережно относиться к высаженным цветам: не вытаптывать клумбы, не срывать растения и уважать труд специалистов, которые ежедневно работают над тем, чтобы Бишкек становился красивее и уютнее.


