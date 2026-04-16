Таможня обнаружила подмену VIN у грузовых автомобилей

Государственная таможенная служба выявила факт ввоза в Кыргызстан транспортных средств с изменёнными VIN-номерами и недостоверными данными. Нарушения зафиксированы при поставке техники из Китая через пункт пропуска "Торугарт".

По данным ведомства, на склад временного хранения "Кант" в адрес ОсОО А.Н.Т. поступили шесть грузовых автомобилей марки Shacman, заявленные как техника 2022 года выпуска. Однако в ходе осмотра выявлены признаки изменения идентификационных номеров.

Экспертиза Судебно-экспертной службы при Минюсте КР установила, что номера шасси были изменены кустарным способом, а фактический год выпуска автомобилей 2017–2018.

Аналогичные нарушения выявлены и по другим транспортным средствам, ввезённым из КНР. В частности, у одного из автомобилей SHACMAN M3000 первоначальный номер шасси уничтожен и нанесён вторичный VIN, при этом сам автомобиль собран из узлов разных лет выпуска, что не позволяет точно определить его возраст.

У автомобиля IVECO также выявлено уничтожение оригинальной маркировки и нанесение вторичного VIN. Установлено, что транспортное средство собрано из деталей 2012, 2015 и 2021 годов.

Все материалы зарегистрированы и переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В Таможенной службе отмечают, что случаи ввоза техники с изменёнными идентификационными номерами участились. Ведомство призывает граждан и участников внешнеэкономической деятельности внимательно проверять документы и происхождение приобретаемых транспортных средств.