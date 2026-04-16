Милиция задержала подозреваемого в серии афер с автомобилями

В Чуйской области задержан подозреваемый в серии мошенничеств, связанных с ремонтом автомобилей через приложение объявлений Lalafo. По данным милиции, ущерб только по одному эпизоду составил 165 тысяч сомов.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, в ОВД Аламудунского района обратился гражданин с заявлением о мошенничестве. По его словам, в марте 2026 года малознакомый мужчина под предлогом ремонта автомобиля завладел машиной Honda Odyssey и денежными средствами.

Подозреваемый получил 35 тысяч сомов за ремонт, а также 130 тысяч сомов якобы на доставку двигателя из Ошской области. При этом, как установлено, выполнять обязательства он не намеревался, автомобиль владельцу возвращён не был.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "мошенничество" УК КР.

В ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый гражданин С.Н., 1989 года рождения. Его водворили в ИВС.

Следствие установило его причастность ещё к семи аналогичным эпизодам на территории района. Также проверяется возможная связь с подобными преступлениями в других районах Чуйской области.

Расследование продолжается.