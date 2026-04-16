В Иссык-Кульской области реализуют ключевые экологические проекты

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Акыл Токтобаев в ходе рабочей поездки ознакомился с ключевыми экологическими объектами Иссык-Кульской области. Основное внимание было уделено инфраструктуре Каракола и Тонского района.

В частности, глава ведомства посетил Каракольский завод по переработке твёрдых бытовых отходов, где обсудил перспективы внедрения современных методов утилизации. Также он ознакомился с ходом строительства мусоросжигательного завода, уделив внимание срокам реализации и его экологической эффективности.

Одним из ключевых объектов стали очистные сооружения Каракола, завершение которых запланировано на август 2026 года. Ожидается, что проект позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в городе и снизить нагрузку на озеро Иссык-Куль.

В рамках поездки министр посетил региональное управление, ГПП "Хан-Тенгири", подразделения экотехнадзора и Сарычат-Эрташский заповедник, где оценил условия работы сотрудников и материально-техническую базу.

Отдельное внимание было уделено экологическому посту "Барскоон", который играет важную роль в предотвращении природоохранных нарушений.

Завершающим этапом стало посещение природного комплекса "Джейран-Ордо" в Тонском районе. Министр ознакомился с реализацией программы по восстановлению популяции джейранов и отметил важность сохранения биоразнообразия региона.

По его словам, устойчивое управление природными ресурсами Иссык-Кульской области остаётся приоритетом государственной экологической политики.


