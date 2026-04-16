В Кыргызстане хотят заменить области и районы на округа

В Кыргызстане на втором этапе административно-территориальной реформы планируют отказаться от деления на области и районы. Вместо них предполагается создать около 20 округов. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Ноокатского района.

По его словам, переход к новой системе займёт несколько лет ориентировочно два–три года.

Глава государства отметил, что в настоящее время в стране насчитывается 44 района и 33 города. В перспективе действующая модель будет пересмотрена, а территория республики разделена на округа.

Реформу планируется реализовать поэтапно. Сначала будет создан один округ в пилотном режиме. В течение одного–трёх лет власти оценят его эффективность, в том числе способность обходиться без дотаций из республиканского бюджета.

Если эксперимент окажется успешным, Кыргызстан полностью перейдёт на новую систему управления с отказом от областей и районов.

Президент подчеркнул, что это продолжение административной реформы, в рамках которой ранее были объединены айыльные аймаки. По его оценке, первый этап в целом прошёл успешно, несмотря на отдельные случаи недовольства на местах.


Ноокатский район, Ошская область, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
Сейчас читают
