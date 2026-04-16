Адылбек Касымалиев пригласил госсекретаря США в Кыргызстан

В Вашингтоне состоялись переговоры председателя Кабмина Кыргызстана Адылбека Касымалиева с государственным секретарём США Марко Рубио. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и подтвердили готовность к его расширению.

По данным пресс-службы кабмина, в центре внимания были торгово-экономические и инвестиционные связи, сотрудничество в сфере гражданской авиации, вопросы санкционной политики, а также упрощение визового режима.

Адылбек Касымалиев передал Марко Рубио приветствие от президента Садыра Жапарова и подчеркнул значимость формата "C5+1" как ключевой платформы взаимодействия стран Центральной Азии с США.

Глава Кабмина также сообщил о динамике экономики Кыргызстана. По его словам, в 2022–2024 годах рост ВВП превышал 9% ежегодно, а по итогам 2025 года достиг 11,5%.

Он отметил заинтересованность Кыргызстана в развитии партнёрства с США в сфере инноваций, цифровизации и внедрения передовых технологий, добавив, что в рамках визита провёл встречи с представителями ведущих технологических компаний.

Касымалиев пригласил Марко Рубио посетить Кыргызстан с официальным визитом.

В свою очередь, госсекретарь США выразил признательность за визит и подтвердил готовность американской стороны к продолжению диалога по всем направлениям сотрудничества.