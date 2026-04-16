Погода
$ 87.37 - 87.79
€ 101.62 - 102.57

Адылбек Касымалиев пригласил госсекретаря США в Кыргызстан

175  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Вашингтоне состоялись переговоры председателя Кабмина Кыргызстана Адылбека Касымалиева с государственным секретарём США Марко Рубио. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и подтвердили готовность к его расширению.

По данным пресс-службы кабмина, в центре внимания были торгово-экономические и инвестиционные связи, сотрудничество в сфере гражданской авиации, вопросы санкционной политики, а также упрощение визового режима.

Адылбек Касымалиев передал Марко Рубио приветствие от президента Садыра Жапарова и подчеркнул значимость формата "C5+1" как ключевой платформы взаимодействия стран Центральной Азии с США.

Глава Кабмина также сообщил о динамике экономики Кыргызстана. По его словам, в 2022–2024 годах рост ВВП превышал 9% ежегодно, а по итогам 2025 года достиг 11,5%.

Он отметил заинтересованность Кыргызстана в развитии партнёрства с США в сфере инноваций, цифровизации и внедрения передовых технологий, добавив, что в рамках визита провёл встречи с представителями ведущих технологических компаний.

Касымалиев пригласил Марко Рубио посетить Кыргызстан с официальным визитом.

В свою очередь, госсекретарь США выразил признательность за визит и подтвердил готовность американской стороны к продолжению диалога по всем направлениям сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457813
Теги:
Адылбек Касымалиев, виза, США, сотрудничество, Кыргызстан, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  