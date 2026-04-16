В Константиновке разыграли Кубок мэра Бишкека по рыболовному спорту

В селе Константиновка состоялись соревнования по рыболовному спорту на Кубок мэра города Бишкек. Турнир, прошедший 12 апреля, собрал 43 участника, которые состязались в дисциплине "ловля донной удочкой" (фидер).

Соревнования прошли в атмосфере напряженной конкуренции: рыболовы стремились показать максимальный результат в рамках строго отведенного времени.

По итогам турнира обладателем Кубка стал Олег Коротаев. Второе место занял Нурсултан Кулумбетов, а почетную тройку лидеров замкнул Сергей Ли.

Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы, а также ценные призы от организаторов и спонсоров турнира.