Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

Маскерано покинул пост главного тренера "Интер Майами"

75  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Футбольный клуб "Интер Майами" официально объявил об уходе главного тренера Хавьера Маскерано. Специалист покинул свой пост по личным причинам спустя всего несколько месяцев после завоевания чемпионского титула MLS.

По информации пресс-службы клуба, решение было принято после матча против "Нью-Йорк Ред Буллз" (2:2), по завершении которого специалист официально уведомил руководство о своей отставке.

Маскерано возглавлял команду из Флориды с ноября 2024 года, когда он сменил на этом посту Херардо Мартино. За короткий период работы он привел клуб к историческому триумфу - победе в Кубке MLS (MLS Cup) в 2025 году, а также вывел коллектив в поздние стадии международных турниров.

В текущем сезоне "Интер Майами" продолжает борьбу в Восточной конференции MLS, однако уже завершил выступление в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Гильермо Ойос, ранее занимавший должность спортивного директора клуба.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457817
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  