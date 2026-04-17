Маскерано покинул пост главного тренера "Интер Майами"

Футбольный клуб "Интер Майами" официально объявил об уходе главного тренера Хавьера Маскерано. Специалист покинул свой пост по личным причинам спустя всего несколько месяцев после завоевания чемпионского титула MLS.

По информации пресс-службы клуба, решение было принято после матча против "Нью-Йорк Ред Буллз" (2:2), по завершении которого специалист официально уведомил руководство о своей отставке.

Маскерано возглавлял команду из Флориды с ноября 2024 года, когда он сменил на этом посту Херардо Мартино. За короткий период работы он привел клуб к историческому триумфу - победе в Кубке MLS (MLS Cup) в 2025 году, а также вывел коллектив в поздние стадии международных турниров.

В текущем сезоне "Интер Майами" продолжает борьбу в Восточной конференции MLS, однако уже завершил выступление в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Гильермо Ойос, ранее занимавший должность спортивного директора клуба.