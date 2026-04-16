Кыргызстан укрепляет связи с Организацией американских государств

Председатель Кабмина КР Адылбек Касымалиев в ходе рабочего визита в Вашингтон провёл переговоры с генеральным секретарём Организации американских государств Альбертом Рамдином. Стороны обсудили расширение сотрудничества и возможное получение Кыргызстаном статуса наблюдателя при организации.

В центре переговоров были вопросы укрепления связей со странами Северной и Южной Америки, а также развитие политического и экономического взаимодействия.

Касымалиев представил текущую экономическую ситуацию в Кыргызстане, отметив устойчивый рост. По его словам, за последние три года среднегодовой рост ВВП превышал 9%, а в 2025 году достиг 11,5%.

Отдельно обсуждался вопрос присоединения Кыргызстана к ОАГ в статусе постоянного наблюдателя. По мнению главы Кабмина, это позволит расширить диалог и обмен опытом в сфере государственного управления и социально-экономического развития.

В рамках встречи Касымалиев также пригласил страны-члены организации принять участие в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября.

В свою очередь, Альберт Рамдин выразил поддержку развитию сотрудничества с Кыргызстаном и отметил интерес к углублению взаимодействия.

Переговоры состоялись в штаб-квартире организации в Вашингтоне -"Доме Америк", где ранее кыргызская делегация ознакомилась с деятельностью ОАГ.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к реализации совместных инициатив.