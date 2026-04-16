В Бишкеке пройдёт международный турнир по сумо среди юниоров

В Бишкеке 18 апреля пройдёт международный турнир по сумо среди юных спортсменов, посвящённый памяти заслуженного тренера КР и мастера спорта СССР Эмиля Джамангулова. Соревнования состоятся в СДЮШОР имени Раатбека Санатбаева.

Ожидается участие юниоров и юниорок из разных стран региона. Турнир пройдёт в двух возрастных категориях: до 13 и до 18 лет.

Организаторами выступают Ассоциация борьбы сумо КР и СДЮШОР "Ак Илбирс" при поддержке мэрии Бишкека, посольства Японии в Кыргызстане и Кыргызско-Японского центра человеческого развития.

Соревновательная программа стартует 18 апреля с торжественного открытия, после чего участники выйдут на дохё. Победителей определят по итогам поединков, затем состоится церемония награждения.

Накануне, 17 апреля, запланированы регистрация и взвешивание спортсменов.

Турнир посвящён памяти Эмиля Джамангулова, одного из основателей развития сумо в Кыргызстане, воспитавшего поколение спортсменов, представлявших страну на международной арене.

Как отметил президент Ассоциации борьбы сумо КР Айбек Чекошев, участие международных делегаций подчёркивает высокий статус соревнований и способствует развитию спортивного сотрудничества.


спорт, Япония, Бишкек
