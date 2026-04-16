В МИД России представили ключевые международные форумы 2026 года

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации состоялся масштабный брифинг для иностранных дипломатов и представителей зарубежных СМИ, посвященный планам работы Фонда Росконгресс на текущий год. Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, открывая встречу, отметил стратегическую роль российских площадок как инструментов для честного и взаимовыгодного международного диалога.

Главной темой презентации стал 29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026), который пройдет с 3 по 6 июня. Директор форума Алексей Вальков подчеркнул, что ПМЭФ остается ключевым пространством для бизнеса. В прошлом году мероприятие собрало более 24 тысяч участников из 144 стран, а число подписанных контрактов превысило тысячу. В этом году организаторы ожидают не меньшего интереса со стороны глобального делового сообщества, ориентированного на новые рынки и инвестиции.

Также была представлена международная платформа Roscongress International. По словам руководителя дирекции международного сотрудничества Александры Огневой, проект "Зона делового общения" уже показал свою эффективность: в 2025 году на его площадке был подписан 21 контракт. В 2026 году интерес к участию в работе зоны уже подтвердили около 20 организаций из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Помимо экономики, внимание уделили туристической и юридической отраслям. С 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве пройдет Международный туристический форум "Путешествуй!", который ежегодно привлекает до полумиллиона гостей. Зарубежных партнеров пригласили активно презентовать свои национальные бренды для укрепления взаимных туристических потоков. Вслед за этим, 24–26 июня, в Санкт-Петербурге состоится 14-й Международный юридический форум (ПМЮФ-2026), нацеленный на обсуждение вопросов права на принципах равноправия.

Завершился брифинг анонсом 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, намеченного на сентябрь 2026 года. Площадка станет центром притяжения для мировых деятелей искусства и экспертов, содействуя развитию гуманитарных связей через уважение к культурному многообразию разных народов.