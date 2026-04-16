В Стамбуле прошли переговоры Кыргызстана и Таджикистана

Торага Жогорку Кенеша КР Марлен Маматалиев провёл переговоры с председателем Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Файзали Идизода. Встреча состоялась в Стамбуле.

Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и развитие межпарламентского диалога. Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Марлен Маматалиев подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в развитии добрососедских отношений с Таджикистаном. По его словам, урегулирование приграничных вопросов позволило вывести взаимодействие между странами на новый уровень.

Он также отметил необходимость активизации межпарламентского сотрудничества для дальнейшего укрепления партнёрства.

В ходе встречи Торага пригласил таджикских спортсменов принять участие в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Кыргызстане в сентябре. Ожидается участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 100 стран.

В свою очередь Файзали Идизода поздравил Марлена Маматалиева с избранием на должность и отметил, что Кыргызстан остаётся важным и надёжным партнёром для Таджикистана. Он подчеркнул значимость решения приграничных вопросов и продолжения процесса демаркации.

Также таджикская сторона выразила заинтересованность в развитии межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках международных площадок.

Файзали Идизода пригласил Марлена Маматалиева принять участие в заседании Межпарламентского союза по вопросам климата, которое пройдёт в Таджикистане 22–23 мая.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать сотрудничество и реализовывать достигнутые договорённости.