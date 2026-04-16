Погода
$ 87.37 - 87.79
€ 101.62 - 102.57

ГКНБ раскрыл новые факты по делу фальшивомонетчиков

361  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ выявил новые факты противоправной деятельности транснациональной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков.

По данным ведомтва, участники группы использовали фальшивые купюры высокого качества для покупки мобильных телефонов на территории Кыргызстана. В дальнейшем техника реализовывалась в городе Ош и на территории Узбекистана, что позволяло легализовать и обналичивать поддельные средства.

Также установлены факты обмена фальшивых денежных знаков на подлинные по заниженному курсу в соотношении 1 к 2 и 1 к 3. Это, по данным ГКНБ, свидетельствует о наличии устойчивых каналов сбыта и конвертации поддельной валюты.

В ходе расследования изъяты дополнительные вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к преступной схеме.

Следствие по уголовному делу, возбужденному по статье 233 части 2 пунктам 1 и 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, продолжается. Проводятся мероприятия по установлению всех участников группы, а также каналов изготовления, поставки и распространения поддельных денежных средств.

ГКНБ просит граждан, пострадавших от действий фальшивомонетчиков, обращаться в ведомство.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457825
Теги:
ГКНБ, Ош, Узбекистан, фальшивые деньги, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  