ГКНБ раскрыл новые факты по делу фальшивомонетчиков

ГКНБ выявил новые факты противоправной деятельности транснациональной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков.

По данным ведомтва, участники группы использовали фальшивые купюры высокого качества для покупки мобильных телефонов на территории Кыргызстана. В дальнейшем техника реализовывалась в городе Ош и на территории Узбекистана, что позволяло легализовать и обналичивать поддельные средства.

Также установлены факты обмена фальшивых денежных знаков на подлинные по заниженному курсу в соотношении 1 к 2 и 1 к 3. Это, по данным ГКНБ, свидетельствует о наличии устойчивых каналов сбыта и конвертации поддельной валюты.

В ходе расследования изъяты дополнительные вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к преступной схеме.

Следствие по уголовному делу, возбужденному по статье 233 части 2 пунктам 1 и 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, продолжается. Проводятся мероприятия по установлению всех участников группы, а также каналов изготовления, поставки и распространения поддельных денежных средств.

ГКНБ просит граждан, пострадавших от действий фальшивомонетчиков, обращаться в ведомство.