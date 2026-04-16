Для узких улиц: в Бишкеке тестируют малогабаритные автобусы

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке представили образцы автобусов Zhong Tong и Yutong в рамках подготовки к закупке 625 единиц общественного транспорта для жилых массивов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, презентация состоялась с участием главы города Айбека Джунушалиева. В настоящее время проводится комплексное тестирование моделей, по итогам которого будет принято окончательное решение о выборе поставщиков и характеристиках закупаемого транспорта.

Среди представленных образцов автобус Zhong Tong на газомоторном топливе и электрический автобус Yutong. Оба варианта низкопольные, оснащены системами кондиционирования и адаптированы для людей с инвалидностью. Длина автобусов составляет 8,9 метра.

Ожидается, что на следующей неделе в Бишкек поступят дополнительные образцы для расширенного сравнительного анализа.

Планируется, что новый подвижной состав будет использоваться преимущественно в жилых массивах, где необходим компактный транспорт для движения по узким улицам.


