В Москве определены лауреаты VIII Международной музыкальной премии BRAVO

- Назгуль Абдыразакова
14 апреля на сцене Большого театра в Москве состоялась церемония вручения VIII Международной профессиональной музыкальной премии в сфере классической и популярной музыки BRAVO. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры КР.

Мероприятие объединило представителей 11 стран в сфере классической музыки, став площадкой для культурного сотрудничества и творческого обмена. Церемония сопровождалась концертной программой высокого уровня, в рамках которой прозвучали произведения мировой классики и национальной музыки.

В этом году награды были вручены в 22 номинациях. Лауреатами стали известные оперные певцы, музыканты и театральные коллективы. Главные награды получили Аида Гарифуллина, Ильдар Абдразаков и Диляра Идрисова.

В номинации Лучший классический исполнитель из страны-партнёра были отмечены Мин Жуй (Китай), Марван Фаги (Саудовская Аравия), Наоми Тагг (ЮАР), дирижёр Артём Макаров (Беларусь), Мохамед Салех (Египет), Алихан Бейсеков (Казахстан), Рони Баррак (Ливан), а также представительница Кыргызстана Эльнура Муктарбек кызы.


музыка, Россия, Москва, Кыргызстан
