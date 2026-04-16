Памятка для клиентов О! + O!Bank: Что делать, если у вас украли смартфон?

В 2026 году смартфон – это не просто дорогое устройство, а ключ к вашей цифровой личности. В него интегрированы банковские приложения, государственные сервисы и вся ваша частная жизнь, поэтому критически важно позаботиться о безопасности вашей личной информации. В случае кражи телефона это поможет минимизировать ущерб.
Важно понимать: сохранность данных – это совместная зона ответственности пользователя, оператора, банка и уполномоченных государственных органов. Однако именно от предусмотрительности владельца и скорости реакции после кражи зависит, насколько эффективно сработают защитные механизмы.
Чтобы в критической ситуации вы не теряли драгоценное время на раздумья, вот пошаговый алгоритм действий, которые необходимо предпринять.
Ваш номер – это ключ к двухфакторной аутентификации большинства сервисов. Чтобы злоумышленник не смог получить доступ к вашим SMS-подтверждениям:
• Немедленно обратитесь в любой филиал O!Store с паспортом для восстановления номера.
• Напишите в круглосуточную службу поддержки О! в WhatsApp: wa.me/996700000999 или Telegram: t.me/+996700000999.
Помните: Восстановление SIM-карты не отключает мессенджеры (WhatsApp, Telegram) автоматически, это нужно сделать отдельно. Как только вы вернётесь в аккаунт на новом устройстве с восстановленной SIM-картой, необходимо завершить сессию на украденном телефоне.
Если мобильный интернет не был отключен злоумышленником, у вас есть шанс дистанционно защитить данные:
Установите режим пропажи (с выводом контактного номера на экран) или выберите "Очистить устройство", если понимаете, что телефон не вернуть. Но есть нюанс – после полной очистки данных функция поиска перестанет работать и возможность найти телефон будет потеряна окончательно.
Злоумышленник может попытаться обмануть ваших близких, рассылая просьбы о помощи. Зайдите в настройки Telegram/WhatsApp с другого устройства и выберите "Завершить все остальные сеансы". Это лишит злоумышленника доступа к вашей переписке.
Найдите коробку от телефона с указанным IMEI-кодом и сходите в ближайший отдел внутренних дел, чтобы написать заявление.
Чек-лист первых действий для абонентов О! и клиентов O!Bank:
