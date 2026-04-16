Где в Бишкеке отключат воду 21 апреля

21 апреля в Бишкеке с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача питьевой воды в ряде районов города. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Отключение затронет жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения, а также другие социальные и промышленные объекты.

В зону отключения попадут территории, ограниченные улицами: Курманжан Датка от линии железной дороги до улицы Менделеева, жилмассив Токольдош вдоль железной дороги до улицы Ч. Валиханова, район 2/9 Гранд Сити, проспект Шабдан Баатыра, улица Ауэзова, микрорайон Учкун, жилмассив Учкун, а также участок от линии железной дороги по улицам Садовое и Путепроводная до Ч. Валиханова.

Отключение связано с проведением реконструкции на водозаборе ВПУ и городских водопроводных сетях.

В Бишкекводоканале принесли извинения за временные неудобства и призвали жителей и организации заранее запастись питьевой водой.