Выставка "Наследие вечности": как художница говорит о жизни через образы

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева проходит персональная выставка "Наследие вечности", посвящённая Чингизу Айтматову. Для художницы Джумабубу Артыкбаевой это не просто дань памяти, а попытка вступить в диалог с писателем через цвет, форму и традиционные материалы. В экспозиции живопись, работы из шерсти и чия, инсталляции, в которых древняя культура звучит современно. О том, как рождаются эти образы и почему в одной работе должна быть целая история, она рассказала в интервью изданию VB.KG.

- Вы посвятили эту выставку Чингизу Айтматову. Что для вас значит его творчество?

- Его невозможно просто прочитать и отложить. В его текстах есть глубина, к которой возвращаешься снова и снова. Я не хотела делать иллюстрации. Мне важно было передать состояние, которое остаётся после прочтения.

Поэтому я беру не сюжет, а суть. Стержень. И пытаюсь собрать его в одном образе, в одной композиции так, чтобы в ней чувствовалась целая история.

- Как устроена сама выставка? Что зритель в ней увидит?

- Здесь около 70 работ. Из них 16 по произведениям Айтматова.

Но это не только о нём. В экспозиции есть и национальные игры, и сцены быта, и образы, связанные с нашей жизнью.

Есть живопись, есть прикладные вещи шырдаки, алакийизы, работы из чия. Всё это существует вместе, потому что для меня это один язык. Через него я показываю культуру, традиции, саму жизнь.

- Вы работаете с чием, войлоком, кураком. Почему для вас важно именно это?

- Потому что в этих материалах уже есть память. Это не просто техника- это опыт народа. В них есть тепло рук, уклад жизни, время.

Но я не копирую традицию. Мне важно, чтобы она жила. Иногда я могу изменить орнамент, по-другому выстроить композицию. Это не разрушение - это поиск нового звучания.

- В описании выставки говорится о диалоге прошлого и настоящего. Вы сами это так чувствуете?

Любая работа - это разговор. С тем, что было, и с тем, что происходит сейчас.

Ты не можешь оторваться от своих корней, но и просто повторять тоже нельзя. Нужно находить форму, в которой это будет звучать сегодня.

- Как рождается работа от идеи до готового произведения?

- Сначала она появляется внутри. Я могу долго ничего не делать руками только думать. Цвет, композиция, как всё будет выстроено. Иногда идея не отпускает даже ночью.

Потом начинаю делать эскизы. Могу переделывать, искать, сомневаться.

И только когда понимаю, что нашла точное решение, переношу на холст или в материал.

- В ваших работах чувствуется не только эстетика, но и тревога. Вы сознательно поднимаете социальные темы?

- Это невозможно не делать. Мы всё видим, всё через себя пропускаем. И это становится частью работы.

Например, тема алкоголизма. Я видела, как люди на этом разрушаются. И у меня появился образ как будто это нечто, что затягивает человека, поглощает его.

Даже сильные люди могут исчезнуть. И об этом нужно говорить.

- В экспозиции есть круговая композиция. Что для вас значит этот образ?

- Это жизнь. Круг - это бесконечность, повторение, движение. Рождение, уход, возвращение.

И в этом есть и гармония, и напряжение. Потому что всё возвращается.

- Какие образы для вас ключевые в этой выставке?

- Образ женщины сильной, но живой. Младенец как начало, как надежда.

Птица Феникс как возрождение. И, конечно, орнамент как память рода. Всё это складывается в единое пространство.

- Вы много работаете вручную. Насколько это сложный процесс?

- Это очень трудоёмко. Работа с чием, кураком требует терпения. Нужно точно подбирать цвет, выстраивать форму, чтобы всё совпало буквально шов к шву.

Есть работы, которые я делала по два месяца каждый день, с утра до вечера. Это не быстрый процесс.

- Вы говорите, что каждая работа - это диалог. С кем этот диалог в первую очередь?

- С самим собой. И с тем, что тебя сформировало с культурой, с памятью, с тем, что ты прочитал, увидел, пережил.

Айтматов здесь - тоже часть этого разговора.

- Ваши работы - это больше про прошлое или про настоящее?

- Про связь. Про то, что одно без другого не существует.

Если нет памяти нет и будущего. И искусство как раз об этом напоминает.

- Что для вас сегодня важно как для художницы?

- Работать. Пока есть мысли, пока есть вопросы нужно продолжать.

У меня ещё много замыслов. Главное чтобы хватило сил их реализовать.