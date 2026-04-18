В Бишкеке обсудили укрепление фитосанитарной безопасности стран ШОС

- Светлана Лаптева
В столице Кыргызстана состоялось третье Совещание руководителей ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за карантин растений. Участники встречи обсудили вопросы защиты внутренних рынков от вредителей и болезней, а также пути упрощения торговли сельхозпродукцией.

Заседание открыл заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Рустам Балтабаев. Он подчеркнул, что фитосанитарная безопасность служит фундаментом доверия между странами. По его словам, Кыргызстан активно внедряет цифровые решения и совершенствует системы контроля, чтобы развивать экспорт без создания избыточных административных барьеров. Особое внимание было уделено механизмам раннего предупреждения и прямому взаимодействию профильных служб.

Основной темой мероприятия стало партнерство в фитосанитарной сфере как инструмент укрепления торговых связей. С докладом по этому вопросу выступил директор Департамента химизации, защиты и карантина растений Максат Кочеров. Стороны детально рассмотрели методы предотвращения распространения карантинных объектов и интеграцию современных технологий в процессы досмотра грузов.

По итогам встречи подписан протокол о дальнейшем углублении сотрудничества. Документ закрепляет намерения стран ШОС планомерно развивать агропромышленный комплекс и усиливать координацию в вопросах карантинного контроля.


ШОС, Кыргызстан
