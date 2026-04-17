Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

В Сосновке водитель экскаватора насмерть сбил ребёнка

180  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области задержан водитель, подозреваемый в совершении смертельного наезда на несовершеннолетнюю в селе Сосновка.

По данным ГУВД Чуйской области, 14 апреля водитель экскаватора А.Т., 1987 года рождения, двигаясь по улице Колесникова, совершил наезд на девочку 2021 года рождения, находившуюся на обочине дороги. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 312 УК Кыргызской Республики. Водитель задержан и водворён в ИВС.

В настоящее время назначены все необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457845
Теги:
ДТП, задержание, Чуйская область, погиб ребенок
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  