В Сосновке водитель экскаватора насмерть сбил ребёнка

В Чуйской области задержан водитель, подозреваемый в совершении смертельного наезда на несовершеннолетнюю в селе Сосновка.

По данным ГУВД Чуйской области, 14 апреля водитель экскаватора А.Т., 1987 года рождения, двигаясь по улице Колесникова, совершил наезд на девочку 2021 года рождения, находившуюся на обочине дороги. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 312 УК Кыргызской Республики. Водитель задержан и водворён в ИВС.

В настоящее время назначены все необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.