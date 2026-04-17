ГКНБ задержал иностранца с поддельными документами

ГКНБ задержал иностранного гражданина, подозреваемого в использовании поддельных документов - паспорта и водительского удостоверения Кыргызской Республики.

Как сообщили в ведомстве, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 379 УК КР ("Использование заведомо подложного официального документа").

Задержанный водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление возможной причастности к другим преступлениям.