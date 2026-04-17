В Кыргызстане внедрены системы автоматической фиксации нарушений

В Кыргызстане в рамках проекта "Безопасная страна" внедрены аппаратно-программные комплексы, автоматически фиксирующие нарушения правил дорожного движения.

Как сообщили в ГУОБДД МВД КР, системы выявляют, в том числе, превышение скорости и другие нарушения, представляющие угрозу для жизни граждан. После фиксации к водителям применяются меры в установленном законом порядке.

В ведомстве напомнили, что соблюдение скоростного режима и требований дорожных знаков остаётся ключевым условием безопасности на дорогах, и призвали водителей быть внимательными за рулём.