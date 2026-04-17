Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

В Кыргызстане внедрены системы автоматической фиксации нарушений

237  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане в рамках проекта "Безопасная страна" внедрены аппаратно-программные комплексы, автоматически фиксирующие нарушения правил дорожного движения.

Как сообщили в ГУОБДД МВД КР, системы выявляют, в том числе, превышение скорости и другие нарушения, представляющие угрозу для жизни граждан. После фиксации к водителям применяются меры в установленном законом порядке.

В ведомстве напомнили, что соблюдение скоростного режима и требований дорожных знаков остаётся ключевым условием безопасности на дорогах, и призвали водителей быть внимательными за рулём.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457860
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  