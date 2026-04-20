Минсельхоз Кыргызстана запустил единый колл-центр 1210

Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики официально объявило о запуске единого контакт-центра для фермеров и сельхозпроизводителей. Теперь получение квалифицированной помощи стало доступнее: все консультации собраны в одном канале связи.

Цифровизация на службе у фермеров

Запуск сервиса стал важным этапом в модернизации аграрного сектора страны. Главная цель проекта - убрать бюрократические барьеры, упростить взаимодействие бизнеса с государством и обеспечить аграриев оперативной информацией в режиме "здесь и сейчас".

Как это работает?

Для связи с операторами выделен короткий номер - 1210. Специалисты центра готовы ответить на широкий спектр вопросов, разделенных по ключевым блокам:

Господдержка и финансы:

Льготное кредитование. Получение государственных субсидий. Условия лизинга сельскохозяйственной техники. Производство и агрономия: Вопросы ирригации и полива. Защита растений и борьба с вредителями. Ветеринарный надзор и племенное дело. Экспорт и переработка: Сертификация продукции. Условия выхода на международные рынки. Технологии переработки сельхозсырья.

"Теперь фермеры из любого уголка страны могут напрямую обратиться за помощью, не тратя время на поездки в ведомство", - отмечают в министерстве.

График работы и охват

Сервис работает по всей территории Кыргызстана.

График приема звонков: Будние дни (понедельник - пятница).

Часы работы: с 09:00 до 18:00.

Новый колл-центр призван стать надежным помощником для сельхозпроизводителей, обеспечивая прозрачность и оперативность в решении ежедневных рабочих задач.