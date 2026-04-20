Погода
$ 87.45 - 87.79
€ 0.00 - 0.00

Минсельхоз Кыргызстана запустил единый колл-центр 1210

176  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики официально объявило о запуске единого контакт-центра для фермеров и сельхозпроизводителей. Теперь получение квалифицированной помощи стало доступнее: все консультации собраны в одном канале связи.

Цифровизация на службе у фермеров

Запуск сервиса стал важным этапом в модернизации аграрного сектора страны. Главная цель проекта - убрать бюрократические барьеры, упростить взаимодействие бизнеса с государством и обеспечить аграриев оперативной информацией в режиме "здесь и сейчас".

Как это работает?

Для связи с операторами выделен короткий номер - 1210. Специалисты центра готовы ответить на широкий спектр вопросов, разделенных по ключевым блокам:

Господдержка и финансы:

  1. Льготное кредитование.
  2. Получение государственных субсидий.
  3. Условия лизинга сельскохозяйственной техники.
  4. Производство и агрономия:
  5. Вопросы ирригации и полива.
  6. Защита растений и борьба с вредителями.
  7. Ветеринарный надзор и племенное дело.
  8. Экспорт и переработка:
  9. Сертификация продукции.
  10. Условия выхода на международные рынки.
  11. Технологии переработки сельхозсырья.

"Теперь фермеры из любого уголка страны могут напрямую обратиться за помощью, не тратя время на поездки в ведомство", - отмечают в министерстве.

График работы и охват

Сервис работает по всей территории Кыргызстана.

График приема звонков: Будние дни (понедельник - пятница).

Часы работы: с 09:00 до 18:00.

Новый колл-центр призван стать надежным помощником для сельхозпроизводителей, обеспечивая прозрачность и оперативность в решении ежедневных рабочих задач.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457865
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  