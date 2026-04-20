Минсельхоз Кыргызстана запустил единый колл-центр 1210

Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики официально объявило о запуске единого контакт-центра для фермеров и сельхозпроизводителей. Теперь получение квалифицированной помощи стало доступнее: все консультации собраны в одном канале связи.
Цифровизация на службе у фермеров
Запуск сервиса стал важным этапом в модернизации аграрного сектора страны. Главная цель проекта - убрать бюрократические барьеры, упростить взаимодействие бизнеса с государством и обеспечить аграриев оперативной информацией в режиме "здесь и сейчас".
Как это работает?
Для связи с операторами выделен короткий номер - 1210. Специалисты центра готовы ответить на широкий спектр вопросов, разделенных по ключевым блокам:
Господдержка и финансы:
"Теперь фермеры из любого уголка страны могут напрямую обратиться за помощью, не тратя время на поездки в ведомство", - отмечают в министерстве.
График работы и охват
Сервис работает по всей территории Кыргызстана.
График приема звонков: Будние дни (понедельник - пятница).
Часы работы: с 09:00 до 18:00.
Новый колл-центр призван стать надежным помощником для сельхозпроизводителей, обеспечивая прозрачность и оперативность в решении ежедневных рабочих задач.