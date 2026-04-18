Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 102.62 - 103.62

В Кыргызстане очаги сибирской язвы нанесут на интерактивную карту

206  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане запускают современную геоинформационную платформу "Система учета и мониторинга очагов" (ГИС "СУМО"). Разработка Службы ветеринарии и животноводства призвана усилить контроль за распространением инфекций и перевести ветеринарный надзор в цифровой формат.

Новая платформа объединяет критически важные данные на единой интерактивной карте. Теперь в режиме реального времени специалисты могут отслеживать состояние скотомогильников, ям Беккари, крематориев и купочных ванн. Особое внимание в системе уделено мониторингу очагов сибирской язвы.

ГИС "СУМО" позволяет не только визуализировать объекты, но и оперативно управлять противоэпизоотическими мерами. Инструменты анализа и интеграция с другими госсистемами обеспечивают прозрачность данных, что помогает принимать быстрые управленческие решения при угрозе эпидемий.

С 8 по 18 апреля представители ветеринарной службы проводят выездное обучение специалистов в регионах. Внедрение ГИС "СУМО" станет важным шагом в обеспе


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457873
Теги:
ветеринария, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  