В Кыргызстане очаги сибирской язвы нанесут на интерактивную карту

В Кыргызстане запускают современную геоинформационную платформу "Система учета и мониторинга очагов" (ГИС "СУМО"). Разработка Службы ветеринарии и животноводства призвана усилить контроль за распространением инфекций и перевести ветеринарный надзор в цифровой формат.

Новая платформа объединяет критически важные данные на единой интерактивной карте. Теперь в режиме реального времени специалисты могут отслеживать состояние скотомогильников, ям Беккари, крематориев и купочных ванн. Особое внимание в системе уделено мониторингу очагов сибирской язвы.

ГИС "СУМО" позволяет не только визуализировать объекты, но и оперативно управлять противоэпизоотическими мерами. Инструменты анализа и интеграция с другими госсистемами обеспечивают прозрачность данных, что помогает принимать быстрые управленческие решения при угрозе эпидемий.

С 8 по 18 апреля представители ветеринарной службы проводят выездное обучение специалистов в регионах. Внедрение ГИС "СУМО" станет важным шагом в обеспе