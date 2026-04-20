Новое здание ветслужбы станет центром развития животноводства в Кара-Суу

- Светлана Лаптева
В селе Медресе Даткинского айылного аймака Кара-Суйского района началось возведение современного административного здания районного управления ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов. Этот проект реализуется в рамках системного обновления аграрной инфраструктуры региона и призван не только повысить качество ветеринарных услуг, но и создать достойные условия труда для специалистов отрасли.

Необходимость строительства возникла из-за критического состояния прежнего штаба службы. Старое здание, построенное в 2004 году, официально признано аварийным и непригодным для дальнейшей эксплуатации. Новый объект общей площадью 420 квадратных метров станет технологичным центром управления животноводством и пастбищными ресурсами района. Общая сметная стоимость проекта составляет 40 087 416 сомов.

Работы ведутся государственным предприятием "Кыргызкурулуш" при Министерстве строительства, а в качестве подрядчика выступает компания "Арт Хаус". Строительство планируется завершить в рекордные сроки: весь цикл работ займет около четырех месяцев, а торжественный ввод здания в эксплуатацию намечен уже на сентябрь текущего года.

Реализация данного проекта имеет стратегическое значение для аграрного сектора Кара-Суйского района. Современная материально-техническая база позволит специалистам эффективнее контролировать эпизоотическую ситуацию, улучшить управление племенным делом и более рационально распределять кормовые ресурсы. Кроме того, строительство рассматривается как важный шаг в укреплении престижа профессий ветеринара и агрария, обеспечивая специалистам комфортные и безопасные рабочие места.


ветеринария, Кара-Суйский район, Кыргызстан
