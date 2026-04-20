Погода
$ 87.45 - 87.79
€ 102.70 - 103.55

Почему изменение климата может стоить Кыргызстану 120% ВВП

337  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центральная Азия всё быстрее сталкивается не просто с экологическими проблемами, а с прямыми экономическими потерями. В числе наиболее уязвимых стран - Кыргызстан, где, по оценкам аналитиков на основе данных Всемирного банка, потенциальные потери могут достигать 70–120% ВВП к концу века.

Уже сейчас последствия изменения климата ощутимы: экстремальные погодные явления ежегодно обходятся региону в сумму до 6% ВВП. Дополнительные убытки приносят природные катастрофы, включая землетрясения.

Ключевая угроза для Кыргызстана - сокращение ледников и нарастающий дефицит воды. Источники водных ресурсов региона формируются в горах Тянь-Шань, где ускоренное таяние ледников ведёт к снижению стока рек. Это напрямую бьёт по сельскому хозяйству, гидроэнергетике и обеспечению городов водой.

На этом фоне усиливается конкуренция за водные ресурсы между странами региона. Риски уже выходят за рамки экологии и становятся фактором экономической и социальной нестабильности. Особое значение имеет и ситуация в Казахстане - крупнейшей экономике Центральной Азии. Несмотря на более умеренные прогнозы (40–80% потерь ВВП), именно от устойчивости Казахстана во многом зависит стабильность всего региона, включая Кыргызстан.

Эксперты отмечают: без координации между странами Центральной Азии климатические риски будут нарастать. Для Кыргызстана это означает необходимость ускоренной адаптации - от водного управления до модернизации энергетики. Таким образом, климатический кризис уже становится экономической реальностью, и его последствия для Кыргызстана могут оказаться одними из самых серьёзных в регионе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457888
Теги:
экология, Кыргызстан, климат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  