Почему изменение климата может стоить Кыргызстану 120% ВВП

Центральная Азия всё быстрее сталкивается не просто с экологическими проблемами, а с прямыми экономическими потерями. В числе наиболее уязвимых стран - Кыргызстан, где, по оценкам аналитиков на основе данных Всемирного банка, потенциальные потери могут достигать 70–120% ВВП к концу века.

Уже сейчас последствия изменения климата ощутимы: экстремальные погодные явления ежегодно обходятся региону в сумму до 6% ВВП. Дополнительные убытки приносят природные катастрофы, включая землетрясения.

Ключевая угроза для Кыргызстана - сокращение ледников и нарастающий дефицит воды. Источники водных ресурсов региона формируются в горах Тянь-Шань, где ускоренное таяние ледников ведёт к снижению стока рек. Это напрямую бьёт по сельскому хозяйству, гидроэнергетике и обеспечению городов водой.

На этом фоне усиливается конкуренция за водные ресурсы между странами региона. Риски уже выходят за рамки экологии и становятся фактором экономической и социальной нестабильности. Особое значение имеет и ситуация в Казахстане - крупнейшей экономике Центральной Азии. Несмотря на более умеренные прогнозы (40–80% потерь ВВП), именно от устойчивости Казахстана во многом зависит стабильность всего региона, включая Кыргызстан.

Эксперты отмечают: без координации между странами Центральной Азии климатические риски будут нарастать. Для Кыргызстана это означает необходимость ускоренной адаптации - от водного управления до модернизации энергетики. Таким образом, климатический кризис уже становится экономической реальностью, и его последствия для Кыргызстана могут оказаться одними из самых серьёзных в регионе.