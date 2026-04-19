Иран выдвинул три условия для судоходства в Ормузском проливе

- Светлана Лаптева
Иран пересмотрел условия транзита через Ормузский пролив на фоне срыва регионального перемирия. Согласно информации агентства Tasnim News Agency со ссылкой на источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана, Тегеран приостановил выполнение договоренностей с США, ранее обсуждавшихся при посредничестве Пакистана. Причиной такого решения стали эскалация конфликта в Ливане и отсутствие режима прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".

Вместо прежнего механизма ограниченного пропуска Тегеран выдвинул три обязательных условия для прохода судов через стратегическую артерию. Во-первых, пролив открыт исключительно для коммерческих судов; военным кораблям и перевозчикам грузов, связанных с "враждебными государствами", доступ запрещен. Во-вторых, навигация должна осуществляться строго по маршрутам, определенным иранской стороной. В-третьих, любой проход требует обязательного предварительного согласования с иранскими структурами, контролирующими пролив.

Позиция Тегерана остается зависимой от общей стабильности в регионе. По утверждению источника, в случае продолжения "морской блокады" со стороны США Иран оставляет за собой право расценить это как нарушение перемирия и ввести ответные ограничения на судоходство в акватории пролива.


