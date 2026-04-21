Овцы "Арашан" могут стать новым экспортным брендом Кыргызстана

Кыргызстан приступает к реализации стратегии по экспорту уникальной племенной породы овец "Арашан" в Казахстан, Узбекистан и Россию. О планах по выходу на международные рынки сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков на встрече с отечественными заводчиками.

Порода "Арашан", официально зарегистрированная в 2021 году, является результатом более чем 40-летней работы кыргызских селекционеров. Животные отличаются выдающимися показателями мясной продуктивности: вес взрослых баранов превышает 200 килограммов. Благодаря интенсивному росту и адаптивности порода уже вызвала высокий интерес у зарубежных фермеров.

На данный момент численность поголовья в республике составляет 48 тысяч особей. Министерство сельского хозяйства поставило амбициозную цель - увеличить этот показатель в 4–5 раз к 2030 году. Для достижения этих показателей государство внедряет комплекс мер по сохранению генетического потенциала, включая искусственное осеменение, создание лаборатории геномной оценки, обязательное чипирование и паспортизацию животных.

В ведомстве уточнили, что проект постановления, разрешающий экспорт племенных животных в соседние страны, уже находится на стадии согласования. Помимо открытия внешних рынков, власти намерены усилить поддержку начинающих фермеров внутри страны и создать специализированный научно-исследовательский центр.

"Задача государства - открывать новые горизонты для наших сельхозпроизводителей. Мы намерены превратить бренд "Арашан" в индустрию мирового уровня", - подчеркнул Эрлист Акунбеков. Развитие экспортного потенциала этой породы должно стать важным шагом в трансформации аграрного сектора страны и укреплении позиций Кыргызстана как регионального центра племенного животноводства.