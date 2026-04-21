Кыргызстан и АБР выпустят облигации на случай природных катастроф

- Светлана Лаптева
Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации пакета соглашений между Кыргызстаном и Азиатским банком развития (АБР), направленных на создание комплексной системы защиты от природных катастроф. Программа многоуровневого финансирования помощи при чрезвычайных ситуациях обеспечит республику финансовыми инструментами на случай стихийных бедствий.

Ратифицированный документ объединяет три ключевых соглашения, подписанных в Бишкеке 30 декабря 2025 года. Комплексная поддержка включает прямое грантовое финансирование при ЧС, выпуск специальных облигаций на случай природных бедствий, а также инновационный механизм передачи части государственных финансовых рисков международным структурам.

Согласно установленным процедурам, Министерству финансов Кыргызской Республики поручено официально уведомить Азиатский банк развития о выполнении всех внутригосударственных обязательств, необходимых для вступления договоренностей в силу. Данный шаг позволит оперативно задействовать механизмы экстренной помощи и страхования в случае необходимости.

Закон, ранее принятый Жогорку Кенешем 9 апреля 2026 года, вступит в силу по истечении десяти дней с момента его официального опубликования. По мнению экспертов, участие в программе АБР значительно повысит финансовую устойчивость страны перед лицом экологических и климатических вызовов.


Садыр Жапаров, Кыргызстан, Азиатский банк развития
