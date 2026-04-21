CASP включена в перечень стратегических объектов Кыргызстана

Кабинет министров Кыргызстана официально включил "Центрально-Азиатскую типографию защищенной печати" (CASP) в перечень стратегических объектов страны. Соответствующее постановление, направленное на усиление государственного контроля в сфере производства документов строгой отчетности, подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, предприятие дополнено в категорию "А" - список особо важных объектов, имеющих ключевое значение для экономики и безопасности республики. Данный статус предполагает установление специального режима охраны и особого порядка контроля со стороны государственных органов.

ОсОО "Центрально-Азиатская типография защищенной печати" было зарегистрировано в 2023 году. Предприятие специализируется на выпуске продукции с высокой степенью защиты, включая банкноты и паспорта, а также на производстве офсетной и защищенной бумаги. Кроме того, компания занимается разработкой цифровых решений для сферы платежей и налично-денежного обращения.

Производственная база компании площадью около 4 тысяч квадратных метров расположена в Бишкеке на территории ОАО "Учкун" в высокоохраняемом периметре. По итогам 2024 года предприятие уже обеспечило внутренний рынок значительными объемами продукции, поставив 180 тонн офсетной и около 80 тонн защищенной бумаги.

Новая норма вносит изменения в постановление правительства №99 от 17 февраля 2014 года. Постановление о присвоении типографии статуса стратегического объекта вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.