Китайский робот появился в продаже на AliExpress по цене от $815

Китайский технологический лидер Unitree Robotics официально вывел на международный рынок своего нового антропоморфного робота Unitree R1. Продажи стартовали на глобальной платформе AliExpress, что сделало высокотехнологичную новинку доступной не только для исследовательских центров, но и для частных покупателей.

Стоимость базовой модели Unitree R1 составляет примерно 8150 долларов, в то время как более компактная модификация оценивается в 6800 долларов. Согласно заявлению компании, робот ориентирован на рынки с высоким спросом на автоматизацию, включая США, Канаду, Японию, ОАЭ и Сингапур. Примечательно, что производитель берет на себя логистические расходы, заявляя о бесплатной доставке в США с учетом импортных пошлин.

Выход Unitree на открытые торговые площадки подтверждает лидерство Китая в сегменте человекоподобной робототехники. В 2025 году компания продемонстрировала впечатляющие результаты, реализовав около 5500 антропоморфных устройств, что позволило ей успешно конкурировать с такими гигантами, как Tesla и Figure AI. Ранее бренд уже закрепился на международных платформах Amazon и JoyBuy, поставляя оборудование ведущим мировым университетам.

На фоне коммерческого успеха Unitree Robotics готовится к выходу на фондовый рынок. Компания планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на шанхайской бирже Star Market. Предполагаемая оценка бизнеса составляет порядка 4,2 млрд юаней (около 617 млн долларов).

Эксперты отмечают, что экспансия Unitree происходит в условиях жесткой борьбы за лидерство в индустрии. Глобальные игроки, включая Alibaba Group, также наращивают инвестиции в робототехнику, стремясь занять долю на быстрорастущем рынке систем с искусственным интеллектом.