Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 102.70 - 103.55

В ряде городов Китая финишировавшим атлетам дарят дисконт на жилье

306  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Власти нескольких китайских городов внедрили необычный механизм поддержки девелоперов, превратив марафоны в инструмент стимулирования спроса на рынке недвижимости. Участникам массовых спортивных забегов начали предлагать значительные скидки на приобретение жилья, размер которых напрямую зависит от их спортивных достижений.

Наиболее резонансный случай зафиксирован в Нанкине по итогам полумарафона "Сяньлинь". Более 10 тысяч атлетов, успешно преодолевших дистанцию, получили сертификаты на скидку до 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов) при покупке квартир в 14 жилых комплексах города. Организаторы предусмотрели поощрения даже для менее удачливых бегунов: тем, кто не смог добежать до финиша, предложили скидку до 60 тысяч юаней, а просто зарегистрировавшимся участникам - около 20 тысяч юаней.

Аналогичные инициативы уже запущены в провинциях Хубэй и Шэньси, а также в городе Уси, где "спортивный" дисконт достигает 80 тысяч юаней. Местные администрации подчеркивают, что такие меры решают сразу две задачи: популяризацию здорового образа жизни и привлечение платежеспособной аудитории на стагнирующий рынок недвижимости. По мнению муниципальных властей, марафонцы представляют собой наиболее активную и финансово стабильную прослойку населения, готовую к инвестициям в жилье.

Несмотря на креативный подход, практика столкнулась с жестким сопротивлением на национальном уровне. Главное государственное управление по делам физической культуры и спорта КНР выступило с критикой подобных акций, заявив, что привязка продажи недвижимости к забегам ведет к чрезмерной коммерциализации спорта. В ведомстве подчеркнули, что подобные маркетинговые ходы противоречат общественному характеру спортивных мероприятий и могут дискредитировать саму идею массового спорта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457913
Теги:
Китай, марафон, недвижимость
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  