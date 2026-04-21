В ряде городов Китая финишировавшим атлетам дарят дисконт на жилье

Власти нескольких китайских городов внедрили необычный механизм поддержки девелоперов, превратив марафоны в инструмент стимулирования спроса на рынке недвижимости. Участникам массовых спортивных забегов начали предлагать значительные скидки на приобретение жилья, размер которых напрямую зависит от их спортивных достижений.

Наиболее резонансный случай зафиксирован в Нанкине по итогам полумарафона "Сяньлинь". Более 10 тысяч атлетов, успешно преодолевших дистанцию, получили сертификаты на скидку до 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов) при покупке квартир в 14 жилых комплексах города. Организаторы предусмотрели поощрения даже для менее удачливых бегунов: тем, кто не смог добежать до финиша, предложили скидку до 60 тысяч юаней, а просто зарегистрировавшимся участникам - около 20 тысяч юаней.

Аналогичные инициативы уже запущены в провинциях Хубэй и Шэньси, а также в городе Уси, где "спортивный" дисконт достигает 80 тысяч юаней. Местные администрации подчеркивают, что такие меры решают сразу две задачи: популяризацию здорового образа жизни и привлечение платежеспособной аудитории на стагнирующий рынок недвижимости. По мнению муниципальных властей, марафонцы представляют собой наиболее активную и финансово стабильную прослойку населения, готовую к инвестициям в жилье.

Несмотря на креативный подход, практика столкнулась с жестким сопротивлением на национальном уровне. Главное государственное управление по делам физической культуры и спорта КНР выступило с критикой подобных акций, заявив, что привязка продажи недвижимости к забегам ведет к чрезмерной коммерциализации спорта. В ведомстве подчеркнули, что подобные маркетинговые ходы противоречат общественному характеру спортивных мероприятий и могут дискредитировать саму идею массового спорта.