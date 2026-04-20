В Бишкеке водитель сбил инспектора и попытался скрыться

В Бишкеке водитель Daewoo Nexia проигнорировал требование инспектора об остановке, совершил наезд и скрылся. В результате сотрудник УПСМ получил перелом ноги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Незамедлительно указанное транспортное средство было ориентировано на личный состав и впоследствии задержано сотрудниками УПСМ.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь.

В УПСМ напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и выполнять законные требования инспекторов.