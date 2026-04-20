В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на 3,9 млн сомов

Сотрудники УВД Первомайского района Бишкека задержали подозреваемого в мошенничестве. По данным милиции, он завладел почти 4 млн сомов, обещая вложить средства в агробизнес.

По данным ведомства, в период с марта по май 2025 года мужчина, войдя в доверие, под предлогом инвестирования в агромагазин по продаже минеральных и химических удобрений получил 3 937 500 сомов. После этого обязательства не выполнил и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) Уголовного кодекса КР.

Подозреваемый А.Т., 1988 года рождения был задержан и водворён в ИВС.

Расследование продолжается.

В УВД просят возможных потерпевших или свидетелей обратиться по телефонам: +996 507 346 409 или 102.


URL: https://www.vb.kg/457928
Теги:
задержание, мошенничество, Первомайский район, Бишкек
