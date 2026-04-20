Погода
$ 87.45 - 87.79
€ 102.70 - 103.55

В Бишкеке задержан подозреваемый в распространении наркотиков

343  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан подозреваемый в распространении наркотических веществ. По данным милиции, он занимался сбытом через так называемые "закладки".

Как сообщили в правоохранительных органах, 12 апреля поступила оперативная информация о распространении наркотиков на пересечении улиц Тулебердиева и Васильева. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на месте был задержан гражданин Н.К., 2007 года рождения.

При личном досмотре у него обнаружили и изъяли наркотические вещества, расфасованные в термоусадочную плёнку зелёного и синего цвета. По словам задержанного, он распространял их методом "закладок".

Возбуждено уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Подозреваемый водворён в ИВС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457931
Теги:
задержание, наркотики, Бишкек
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  