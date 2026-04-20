В Бишкеке задержан подозреваемый в распространении наркотиков

В Бишкеке задержан подозреваемый в распространении наркотических веществ. По данным милиции, он занимался сбытом через так называемые "закладки".

Как сообщили в правоохранительных органах, 12 апреля поступила оперативная информация о распространении наркотиков на пересечении улиц Тулебердиева и Васильева. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на месте был задержан гражданин Н.К., 2007 года рождения.

При личном досмотре у него обнаружили и изъяли наркотические вещества, расфасованные в термоусадочную плёнку зелёного и синего цвета. По словам задержанного, он распространял их методом "закладок".

Возбуждено уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Подозреваемый водворён в ИВС.