В КР внедряют цифровую систему мониторинга очагов заболеваний животных

В Кыргызстане внедряется геоинформационная система "СУМО", предназначенная для учета и мониторинга очагов инфекционных заболеваний животных и оперативного реагирования на эпизоотические угрозы.

Как сообщили в Минсельхозе, новая система объединяет данные на единой цифровой платформе с отображением на интерактивной карте.

Система позволяет учитывать и отслеживать очаги сибирской язвы, скотомогильники, ямы Беккари, крематории и купочные ванны для скота. Также она обеспечивает сбор, хранение и анализ информации, а также интеграцию с другими государственными системами.

В ведомстве отметили, что внедрение ГИС "СУМО" повысит уровень ветеринарной безопасности и позволит оперативно принимать управленческие решения.

В настоящее время специалисты проводят обучение в регионах.