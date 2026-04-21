Лионель Месси стал владельцем испанского клуба "Корнелья"

- Самуэль Деди Ирие
Аргентинский футболист и восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси стал новым владельцем испанского клуба UE Cornellà. О сделке официально объявила пресс-служба самой команды.

Клуб из региона Байш-Льобрегат, основанный в 1951 году, выступает в низших дивизионах Испании и считается одним из стабильных представителей полупрофессионального футбола страны.

UE Cornellà известен своей сильной академией и системной работой с молодежью. За годы существования команда зарекомендовала себя как эффективная площадка для развития перспективных игроков.

В разные годы через структуру клуба прошли такие известные футболисты, как вратарь сборной Испании Давид Райя и бывший партнер Месси по "Барселоне" Жорди Альба.

Ожидается, что с приходом Месси клуб получит новый импульс для развития, особенно в направлении подготовки молодых талантов и повышения конкурентоспособности на национальном уровне.


Теги:
футбол, Аргентина
