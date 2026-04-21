В Кыргызстане таксисты смогут оформлять лицензии через "Тундук"

С 20 мая 2026 года в Кыргызстане планируют перевести выдачу лицензий на такси в онлайн-формат через приложение "Тундук". Об этом на заседании парламентского комитета сообщил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урманбетов.

По его словам, нововведение позволит водителям оформлять разрешения дистанционно, без посещения госорганов. Также предполагается сократить перечень документов из него исключат справку о несудимости, доверенность и сведения об отсутствии налоговой задолженности.

По данным на апрель 2026 года, через автоматизированную систему выдано 15 тысяч лицензий индивидуальным предпринимателям и 410 - юридическим лицам, ещё 635 заявок находятся на рассмотрении.

Кроме того, за первый квартал текущего года разрешения на перевозки получили 2 061 физическое лицо и 20 компаний, работающих на автобусных и микроавтобусных маршрутах.

Как отметил Урманбетов, процесс лицензирования был запущен в сентябре 2025 года. Изначально завершить его планировалось до конца года, однако сроки несколько раз переносились из-за низкой активности водителей. В настоящее время крайний срок продлён до 1 июля 2026 года.


МВД, информационные технологии, Кыргызстан, такси
Сейчас читают
