В КР усиливают меры по снижению выбросов при поддержке KOICA

Проект по улучшению качества воздуха в Кыргызстане получил новый импульс при поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA). В рамках второй полевой миссии стороны обсудили ключевые направления реализации и дальнейшее развитие инициативы.

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР первый заместитель министра Жениш Сейдалиев провёл встречу с делегацией KOICA во главе с заместителем директора Чжанг Чжиын и экспертами из Республики Корея. Обсуждены вопросы модернизации нормативной базы, внедрения современных систем мониторинга выбросов и формирования достоверной базы экологических данных.

Особое внимание уделено практическим мерам. В Чуйской области проведено выездное обследование образовательных учреждений, где при поддержке KOICA планируется установка тепловых насосов. Ожидается, что это позволит сократить выбросы и улучшить условия для учащихся.

В ведомстве отмечают, что проект направлен на укрепление институционального потенциала, развитие климатической политики и внедрение устойчивых решений в сфере экологии.