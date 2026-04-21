В Кара-Балте построят полигон по японской технологии "Фукуока"

В Кара-Балте планируют построить современный мусорный полигон с применением японской технологии "Фукуока". Проект рассматривается как пилотный и направлен на снижение экологической нагрузки и переход к современным стандартам управления отходами.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, вопросы реализации проекта обсудили на встрече с представителями Азиатского банка развития и Японского фонда. Речь шла о внедрении технологии, привлечении грантового финансирования и технической поддержке.

Технология "Фукуока" позволяет ускорять разложение отходов, снижать образование токсичного фильтрата и предотвращать выбросы вредных веществ. Также она уменьшает риск самовозгорания и распространения неприятных запахов по сравнению с традиционными полигонами.

Ожидается, что проект позволит снизить загрязнение почвы и подземных вод, повысить санитарную безопасность и станет основой для внедрения аналогичных решений в других регионах страны.