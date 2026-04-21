В Кара-Суу задержаны подозреваемые в поджоге бильярдного клуба

- Назгуль Абдыразакова
В Кара-Суу задержаны подозреваемые в поджоге бильярдного клуба. Об этом сообщает прессс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, 23 марта в милицию сообщение о возгорании бильярдного клуба, расположенного в селе Мады. Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале учёта, после чего на основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 216 (Уничтожение или повреждение чужого имущества) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемых гражданок Н. кызы А. 2006 года рождения и А.А., 2007 года рождения. По решению районного суда они заключены под стражу.

По предварительным данным следствия, подозреваемые, действуя по предварительному сговору и из личных мотивов, облили здание бильярдного клуба бензином и подожгли его, после чего скрылись с места происшествия.

В результате владельцу клуба причинён материальный ущерб в крупном размере. В настоящее время следственные действия продолжаются.


Теги:
бильярд, задержание, Кара-Суйский район, поджог
Комментарии
