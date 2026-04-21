В КР модернизируют систему хранения и поставок лекарств

Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов ознакомился с работой государственного предприятия "Кыргызфармация", где обсудили развитие системы лекарственного обеспечения и модернизацию логистики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе визита в административное здание предприятия глава ведомства отметил, что эффективная и устойчивая система снабжения лекарствами остаётся одним из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения.

Как сообщили в Минздраве, предприятие уже организовало работу на новой площадке. Это позволило в кратчайшие сроки создать условия для деятельности коллектива.

Директор "Кыргызфармации" Акылбек Туратбек уулу представил планы по повышению эффективности закупок, развитию логистики и совершенствованию системы планирования.

Также обсуждены вопросы модернизации складской инфраструктуры, внедрения современных стандартов хранения и транспортировки, а также своевременного обеспечения регионов лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

В ведомстве подчеркнули, что работа по совершенствованию системы централизованных закупок и укреплению институционального потенциала будет продолжена.