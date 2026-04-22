Биографии Высоцкого и Булгакова попали под закон о пропаганде наркотиков

В России биографии и мемуары, посвященные жизни Владимира Высоцкого и Михаила Булгакова, теперь будут выходить со специальной маркировкой. Как сообщают профильные агентства со ссылкой на Российский книжный союз, эти издания включены в перечень книг, подлежащих особому контролю в рамках закона о запрете "пропаганды наркотиков". Речь идет о произведениях, где содержатся упоминания запрещенных веществ, что с марта 2026 года требует обязательного уведомления читателя.

Под новые правила попала популярная биография "Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним" Владимира Новикова, а также сразу три книги о жизни Михаила Булгакова. В их числе - известное издание Алексея Варламова из серии "Жизнь замечательных людей", воспоминания Любови Белозерской и даже современный путеводитель по маршрутам "Мастера и Маргариты". Согласно вступившим в силу поправкам, подобная маркировка должна сопровождать все книги, фильмы и музыку, изданные или выпущенные в России после августа 1990 года, если в них затрагивается данная тема.

Стоит отметить, что список Российского книжного союза постоянно расширяется и уже включает в себя десятки имен мировой величины. Ранее в него попали произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга и Харуки Мураками. Ограничения коснулись даже признанных классиков, таких как Эрих Мария Ремарк и Джон Стейнбек, чьи переводы были опубликованы в постсоветский период. В перечне также оказались биографии других знаковых фигур - Венедикта Ерофеева, Валерия Брюсова и актрисы Веры Холодной.

Новые законодательные требования обязывают издателей помечать литературу вне зависимости от её жанра - будь то художественный вымысел или документальное исследование. Для книжного рынка это означает масштабную техническую ревизию фондов, так как без соответствующего предупреждения упоминание наркотиков в СМИ и культуре теперь находится под запретом.