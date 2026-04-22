В Бишкеке состоится гала-концерт "Музыка объединяет народы"

24 апреля в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова пройдет гала-концерт "Музыка объединяет народы", приуроченный к открытию Дней Ленинградской области в Чуйской области. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Мероприятие начнется в 14:00 и объединит на одной сцене ведущие творческие коллективы России и Кыргызстана. В концертной программе примут участие Государственный оркестр русских народных инструментов "Метелица" под руководством заслуженного артиста России Игоря Тонина, народный фольклорный ансамбль "Ысык-Ата-Арашан" имени Болота Эдигеева, а также хореографический ансамбль "Радуга" Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

Программа концерта направлена на укрепление культурных связей и развитие межрегионального сотрудничества, демонстрируя богатство музыкальных и танцевальных традиций.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение 6+.

Гала-концерт станет частью масштабной культурной программы, способствующей развитию гуманитарного взаимодействия и культурного обмена между регионами.


концерт, Россия, Чуйская область, Кыргызстан
