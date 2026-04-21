Бишкек и Казань теперь города-побратимы

Бишкек и Казань стали городами-побратимами. Соглашение накануне подписали мэры городов Ильсур Метшин и Айбек Джунушалиев в Москве в рамках форума "Малая родина - сила России".

Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере городского благоустройства, охраны окружающей среды, а также торгово-экономические и культурные связи.

Как отмечается татарское издание "БИЗНЕС Online", Казань и Бишкек сотрудничают 28 лет. Соглашение об экономическом и социально-культурном партнерстве было заключено в 1998 году.