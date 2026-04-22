"Брайтон" разгромил "Челси" со счетом 3:0

- Самуэль Деди Ирие
"Брайтон энд Хоув Альбион" одержал уверенную победу над "Челси" со счетом 3:0 в матче Английской премьер-лиги, который состоялся 22 апреля.

Хозяева с первых минут захватили инициативу и на протяжении всей встречи контролировали ход игры. Команда действовала на высоких скоростях, грамотно выстраивала оборону и эффективно реализовывала моменты в атаке, не позволив сопернику ни разу пробить в створ ворот.

Ключевую роль в победе сыграл Джек Хиншелвуд, отметившийся забитым мячом и уверенной игрой в центре поля. Существенный вклад также внес Жоржиньо Рюттер, записавший на свой счет результативную передачу.

Лондонский клуб выглядел неубедительно в нападении: "Челси" нанес шесть ударов по воротам, однако ни один из них не пришелся в створ. В составе гостей предупреждение получил Уэсли Фофана.

Эта победа позволила "Брайтону" укрепить позиции в турнирной таблице и продемонстрировала высокий уровень готовности команды на текущем этапе сезона.


Великобритания, футбол
