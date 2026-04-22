На трассе Барскоон - Бедель построят 50 мостов и два тоннеля

- Светлана Лаптева
В Иссык-Кульской области перешли к активной фазе строительства стратегической автодороги Барскоон - Бедель. На данный момент завершены все необходимые геодезические и инженерно-геологические исследования по всей протяженности будущей трассы.

Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, в регионе развернута масштабная подготовительная инфраструктура: возводятся бетонные заводы, дробильно-сортировочные комплексы и вахтовые городки для строителей.

Эта транспортная артерия длиной 161 километр соединит южное побережье Иссык-Куля с новым пунктом пропуска "Бедель" на границе с Китаем. Проект имеет высокую техническую сложность из-за высокогорных условий, что требует возведения более 50 мостов и защитных инженерных сооружений. Ключевыми объектами трассы станут два автомобильных тоннеля:

  1. на перевале Сёок - протяженностью 5 340 метров;
  2. на перевале Ашуу-Суу - протяженностью 3 788 метров.

Строительство дороги началось 26 августа 2025 года под управлением китайской компании China Road and Bridge Corporation. Согласно утвержденному графику, основные работы, которые обеспечат проезд по трассе, завершатся к сентябрю 2029 года, а полная сдача объекта в эксплуатацию намечена на сентябрь 2030 года.

Проект реализуется за счет собственных средств Кыргызстана. По данным Министерства финансов, в период с 2026 по 2028 годы на строительство автодороги планируется направить 53,4 млрд сомов. Новая дорога должна значительно усилить логистический потенциал региона, обеспечив прямой выход к границе с КНР.


дороги, Китай, Кыргызстан
Сейчас читают
